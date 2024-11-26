Анонсированное перемирие между Израилем и "Хезболлой" было достигнуто по предложению Вашингтона.

Об этом заявил действующий президент США Джо Байден на своей странице в соцсети Х.

По словам Байдена, в рамках мирного соглашения Тель-Авив обязуется вывести свои войска в течение 60-ти дней.

Со своей стороны, в штабе новоизбранного президента Америки Дональда Трампа заявили, что готовность к прекращению огня между Израилем и Ливаном стала следствием победы Трампа на выборах, передаёт Times of Israel.

"Его громкая победа послала ясное сообщение остальному миру о том, что хаос не будут терпеть. Я рад видеть конкретные шаги по деэскалации на Ближнем Востоке", – заявил будущий советник по нацбезопасности США Майк Уолтц.

Ранее в Washington Post писали, что израильтяне устали от войны и всё больше резервистов уклоняются от мобилизации.

По данным издания, численность призывников в армию сократилась примерно на 15% с момента после вторжения ХАМАС 7 октября 2023 года

Напомним, в ближневосточных медиа также проходила информация, что Тель-Авив попросил Москву стать посредником в мирных переговорах с "Хезболлой".