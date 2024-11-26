Перемирие между Израилем и "Хезболлой". Байден и команда Трампа не могут поделить лавры
Анонсированное перемирие между Израилем и "Хезболлой" было достигнуто по предложению Вашингтона.
Об этом заявил действующий президент США Джо Байден на своей странице в соцсети Х.
По словам Байдена, в рамках мирного соглашения Тель-Авив обязуется вывести свои войска в течение 60-ти дней.
Со своей стороны, в штабе новоизбранного президента Америки Дональда Трампа заявили, что готовность к прекращению огня между Израилем и Ливаном стала следствием победы Трампа на выборах, передаёт Times of Israel.
"Его громкая победа послала ясное сообщение остальному миру о том, что хаос не будут терпеть. Я рад видеть конкретные шаги по деэскалации на Ближнем Востоке", – заявил будущий советник по нацбезопасности США Майк Уолтц.
Ранее в Washington Post писали, что израильтяне устали от войны и всё больше резервистов уклоняются от мобилизации.
По данным издания, численность призывников в армию сократилась примерно на 15% с момента после вторжения ХАМАС 7 октября 2023 года
Напомним, в ближневосточных медиа также проходила информация, что Тель-Авив попросил Москву стать посредником в мирных переговорах с "Хезболлой".