Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил избранному президенту США Дональду Трампу о готовности принять в своей стране переговоры по Украине.

Об этом сообщает dpa.

Нехаммер, по его же словам, предложил Австрию как "хорошее место для переговоров, как нейтральную страну". Как на это отреагировал избранный президент США, не уточняется.

Избранный президент США поинтересовался у Нехаммера о его впечатлениях от личной встречи с главой Кремля Владимиром Путиным в Москве, которая произошла через несколько недель после вторжения РФ в Украину.

Австрийский канцлер тогда объяснил свой визит в Кремль "изучением возможности дипломатического урегулирования" ситуации.

Ранее выдвинутый на пост советника по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что администрация нового президента США Дональда Трампа уже в январе начнёт заниматься урегулированием в Украине. Место за столом переговоров должны будут занять в том числе европейцы.

Также недавно агентство Reuters писало, что Путин готов к переговорам о завершении войны по линии фронта.

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