Россия пытается вернуть себе Курскую область в преддверии возможных переговоров с новой администрацией президента США Дональда Трампа о прекращении войны.

Об этом пишет Washington Post.

"Если переговоры состоятся, Россия хочет убедиться, что только украинская земля будет предметом обсуждения", - считает издание.

То же самое говорят российские эксперты. "Ясно, что Москва не начнет никаких переговоров, пока они не выгонят всех украинских солдат из Курска", - сказал газете Константин Ремчуков, главный редактор "Независимой газеты".

При этом издание констатирует, что Россия, хоть и усиливает атаки в Курской области, но добивается лишь весьма ограниченных успехов. В то же время стратегия удержания Курской области несет риски для Украины, "поскольку опытные подразделения покинули свои позиции (на восточном фронте - Ред.) и сосредоточились на курской операции".

"Если вы сосредоточитесь на удержании Курска, это может подвергнуть другие части фронта большему риску", - сказал военный эксперт Роб Ли, старший научный сотрудник института внешней политики в Филадельфии.

Он пишет, что Россия продвигается на востоке Украины наиболее быстрыми темпами с 2022 года.

Ранее The Telegraph писал, что Путин приказал вернуть под контроль Курскую область до инаугурации Трампа, которая состоится 20 января.

Напомним, Россия собрала в Курской области 50-тысячную группировку, в которую входят и северокорейские войска. Они готовятся к крупному наступлению.