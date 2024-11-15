Владимир Зеленский критически отозвался об идее сесть на стол переговоров с Владимиром Путиным. При этом намерение организовать переговоры России и Украины не раз высказывал Дональд Трамп.

Об этом он заявил во время общения со студентами и преподавателями высших учебных заведений Колумбии.

"Любой процесс окончания войны должен быть справедливым. Просто переговоры ради переговоров, когда там сидит Путин, не желающий окончания войны, ни к чему не приведут. Он не желает результата от этих переговоров. Он хочет уничтожить Украину. Поэтому это не позиция - говорить ради разговоров. Нет на это времени. Поэтому безусловно нужно, чтобы Украина была в сильной позиции", - сказал Зеленский.

В своем вечернем обращении он раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за телефонный звонок Путину. По мнению Зеленского, Шольц сделал "именно то, чего Путин давно хочет: ему крайне важно ослабить его изоляцию, изоляцию России и вести обычные переговоры, которые не будут ничем завершаться".

О том, какие тревожные сигналы для украинской власти поступают из Вашингтона мы писали отдельно.