Владимир Зеленский раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за телефонный звонок Владимиру Путину.

Об этом он заявил в традиционном вечернем обращении.

"Канцлер Шольц сказал мне, что собирается позвонить Путину. Звонок Олафа, на мой взгляд, – это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов. И именно то, чего Путин давно хочет: ему крайне важно ослабить его изоляцию, изоляцию России и вести обычные переговоры, которые не будут ничем завершаться", – заявил украинский президент.

Он также в очередной раз высказался против прекращения огня по линии фронта, заявив, что "Минска-3" не будет.

Ранее мы сообщали, о чем говорили Шольц и Путин во время первого за продолжительное время телефонного разговора.

Между тем война в Украине идет уже 994-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб заявил, что россиян в Купянске уже нет. Армия РФ продвинулась в районе Дальнего и от Максимовки. На Времевском направлении россияне активно атакуют подготовленными группами штурмовиков.

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