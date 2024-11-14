Внутренний "план стойкости", состоящий из 10 пунктов, будет представлен на следующей неделе.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.

Президент сказал, что один из пунктов плана подразумевает "культурный суверенитет" и "безопасное пространство" для каждого человека.

Также в плане есть пункты, которые касаются энергетики и вооружений.

Напомним, 24 октября СМИ написали, что Зеленский создаст новый "план победы", который касается внутренней политики - то есть того, что должна сделать сама Украина, а не ее союзники.

Вскоре советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что первым пунктом внутреннего плана ведения войны определена борьба с дезинформацией.

Между тем война в Украине идет уже 993-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ существенно продвинулась под Купянском Харьковской области с севера и юга, свидетельствует карта Deep State. В Курахово россияне продвинулись более чем на 1200 метров вглубь города. Военный сообщает о потере Ровнополя. В Раде продолжаются призывы расформировать военкоматы.

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