Первым пунктом внутреннего плана ведения войны, который Владимир Зеленский недавно поручил разработать, определена борьба с дезинформацией.

Об этом в подкасте "Медиумы" сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

"Первой задачей является, конечно, противодействие дезинформации. Президент определил, что информационный пункт может быть первым, с которого все начинается. Если люди не понимают, что происходит, или если партнеры не понимают позицию Украины, то другие пункты будет сложно реализовать", - заявил Литвин.

Он добавил, что работать по этому пункту будут ГУР, Служба внешней разведки и СБУ.

Второй пункт - "чтобы деятельность государства была понятна и для нашего народа, и для наших партнеров", добавил советник.

Литвин также анонсировал, что первый проект упомянутого плана может быть представлен через две недели.

Напомним, 24 октября СМИ написали, что Зеленский создаст новый "план победы", который касается внутренней политики - то есть того, что должна сделать сама Украина, а не ее союзники.

На следующий день президент подтвердил их информацию. Он назвал инициативу "внутренним планом усиления Украины"