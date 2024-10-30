Украина ко второму "саммиту мира" готовит план из трех пунктов.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире телемарафона.

Никифоров не уточнил, что это за пункты, но отметил, что "Украина активно сотрудничает со странами "глобального Юга", чтобы заручиться их поддержкой".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что следующий "саммит мира" должен состояться в ноябре.

Как мы писали, Зеленский не раз заявлял, что хочет завершить войну по результатам второго "мирного саммита", на который планируют позвать РФ. Он даже говорил, что в рамках подготовки второго саммита с представителями РФ уже состоялись встречи в онлайн-формате, "еще будут встречи офлайн и онлайн".

Вскоре в Офисе президента опровергли, что Зеленский заявлял, что Украина уже провела встречи с представителями России в онлайн-формате.

Между тем в России уже сказали, что не намерены участвовать во втором "саммите мира".

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