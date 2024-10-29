В секретной части "плана победы" Зеленский запросил ракеты "Томагавк", способные бить на 2400 км, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, это и есть суть пункта о размещении в Украине "пакета неядерного сдерживания".

Высокопоставленный американский чиновник анонимно заявил, что это "совершенно невыполнимая просьба".

Американские чиновники в частном порядке выразили изданию "некоторое раздражение планом победы Зеленского, назвав его нереалистичным и почти полностью зависящим от западной помощи".

Аналитики считают, что этот план на самом деле рассчитан на украинцев, чтобы подготовить их к мирному урегулированию.

"Зеленский может использовать свою жесткую рекламу — включая недавнее обращение к парламенту — чтобы показать украинцам, что он сделал все, что мог, подготовить их к возможности того, что Украине придется заключить сделку и дать украинцам удобного козла отпущения: Запад", - пишет NYT.

Также американские источники говорят, что Украина не представила убедительных доводов относительно использования уже переданного дальнобойного оружия. Список целей на территории РФ намного превышает количество ракет, которые США или любой другой союзник могли бы поставить.

При этом Зеленский "был ошеломлен", что разрешение на "дальнобой" ему так и не дали.

Что касается перспективы мирных переговоров, два бывших российских чиновника, которые остаются близкими к Кремлю, заявили, что не верят, что Путин будет вести переговоры, пока украинские войска находятся в Курской области.

Зеленский же "пытается найти баланс между политическим давлением внутри страны и меняющейся обстановкой за рубежом". Поскольку опросы показывают, что большинство украинцев по-прежнему не поддерживают отказ от территорий, но Запад дает недостаточно оружия для их освобождения.

Аналитики считают, что во многом будущее войны определят грядущие выборы в США.

Напомним, Зеленский подтвердил, что поручил разработать "внутренний план усиления Украины", о котором на днях написали СМИ как о втором "плане победы" для внутреннего пользования.

Что означает план Зеленского и почему заговорили о ядерном оружии мы анализировали в отдельном материале.