В Курской области РФ подразделениям ВСУ противостоят 50 тысяч российских войск.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Он также в очередной раз заявил, что надеется на "дальнобойные решения" от США, Британии и Германии.

Напомним, накануне газета The Washington Post писала, что Россия собрала в Курской области 50-тысячную группировку, в которую входят и северокорейские войска.

А днем ранее западная пресса сообщала, что Москва планирует быстро вытеснить ВСУ из Курской области - на случай, если Дональд Трамп предложит заморозку войны по линии фронта.

Война в Украине идет уже 990-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Накануне ночью Украину атаковало рекордное количество "Шахедов" - 145 беспилотников. Силы ПВО сбили 62 дрона. Также газета The Washington Post со ссылкой на американские и украинские источники написала, что Россия собрала в Курской области 50-тысячную группировку, в которую входят и северокорейские войска. Идет подготовка к крупному наступлению.

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