Предположительно, вчера северокорейские военные вступили в первый бой в Курской области. Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, в четверг российские морские пехотинцы 810-ой бригады при поддержке северокорейских подкреплений атаковали левый фланг Курского выступа, что закончилось "кровавой баней для русских".

В атаку пошли как минимум 14 БТР, 10 были уничтожены или повреждены и брошены.

Forbes полагает, что россияне хотят поскорее вернуть Курскую область до возможной заморозки по линии фронта при Дональде Трампе, а потому штурмы продолжатся.

О том, что россияне начали новую волну наступления в Курской области, накануне сообщал Deep State. По информации паблика, армия РФ возобновила наступательные действия на Погребки, Зеленый Шлях, Дарьино и Суджу.

Российские военные телеграм-каналы пишут, что это было не масштабное наступление, а разведка боем. По их данным, крупные атаки еще впереди, и готовятся они обеими сторонами.

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