Удары дронов по России, ракеты от Франции и поддержка украинской ПВО. Вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 10 ноября.
Главное из заявлений президента:
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Поблагодарил военных, обеспечивающих удары дронов по российским объектам.
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Рассказал о важных решениях союзников в вопросе помощи Украины – в частности, о договорённости с Францией о ракетном пакете. Продолжается работа с партнерами из США над поддержкой украинской ПВО, а также готовится новый пакет военной помощи от Литвы.
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Отметил сотрудничество с Канадой по поводу поставок Украине дополнительных систем ПВО NASAMS.
Напомним, сегодня в Генштабе ВСУ сообщили, что ночью силы обороны Украины поразили склад боеприпасов в Брянской области РФ. Заявлялось, что беспилотники "нанесли огневое поражение по складам с боеприпасами 1060 центра материально-технического обеспечения" минобороны РФ.
Война в Украине идет уже 989-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.
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