Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 10 ноября.

Главное из заявлений президента:

Поблагодарил военных, обеспечивающих удары дронов по российским объектам. Рассказал о важных решениях союзников в вопросе помощи Украины – в частности, о договорённости с Францией о ракетном пакете. Продолжается работа с партнерами из США над поддержкой украинской ПВО, а также готовится новый пакет военной помощи от Литвы. Отметил сотрудничество с Канадой по поводу поставок Украине дополнительных систем ПВО NASAMS.

Напомним, сегодня в Генштабе ВСУ сообщили, что ночью силы обороны Украины поразили склад боеприпасов в Брянской области РФ. Заявлялось, что беспилотники "нанесли огневое поражение по складам с боеприпасами 1060 центра материально-технического обеспечения" минобороны РФ.

Война в Украине идет уже 989-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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