Сын новоизбранного президента США Дональда Трампа заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "потеряет своё пособие", когда его отец станет президентом.

В сторис в Инстаграме он опубликовал чёрно-белый мем, где на украинского президента сыпятся доллары и подписал: "У тебя осталось 38 дней до потери пособия".

Судя по всему, сын Трампа имел в виду дату 17 декабря - когда выборщики официально утвердят победу республиканца на выборах.

При этом официально Трамп-старший станет президентом через 71 день - 20 января, когда состоится его инаугурация.

Но в целом пост сына Трампа достаточно показательный в смысле настроений в отношении Украины в окружении Трампа. Так же, как и заявление избранного президента, что он не возьмёт в свою команду Майка Помпео и Ники Хейли. Что это означает мы рассказывали в отдельном материале.

Ранее СМИ писали, что администрация Байдена стремится поставить как можно больше оружия Украине до вступления Трампа в должность, опасаясь, что тот может сократить поставки как только станет президентом.