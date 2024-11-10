Россия заявила о сбитии 70 беспилотников ночью и утром. 34 из них над Московской областью.

СМИ пишут, что в Раменском районе Подмосковья из-за падения обломков беспилотника горели два частных дома.

Кадры сбития одного из них публикуют местные телеграм-каналы.

В Подмосковье с утра сбивают беспилотники. О разрушениях и жертвах информации нет.

Также была приостановлена работа московских аэропортов Домодедово и Жуковский.

Российские телеграм-каналы пишут, что беспилотники атаковали также город Брянск.

Власти региона заявили о прилёте по нежилым строениям и пожаре.

Напомним, ВСУ заявили сегодня о рекордном налёте "Шахедов" по Украине - 145 беспилотников. Из них удалось сбить 62. В Одессе повреждены жилые дома, магазины, сгорели гаражи с автомобилями и имуществом и частный сектор.

Война в Украине идет уже 989-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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