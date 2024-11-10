Военный паблик Deep State сообщает, что российские войска находятся в селе Сонцовка, пытаясь обойти Курахово с запада.

Они уже в центре этой деревни, пишет паблик на основании видео стрельбы со стороны ВСУ по домам в середине Сонцовки. DS сообщает, что противник накапливает силы в селе.

Украинский военный с позывным "Мучной" сообщает, что россияне расширяют контроль между Сонцовкой и соседней Зарей, откуда "скоро придется отступить, удары с каждым разом усиливаются".

Также россияне "дозачищают Вознесенку и будут двигаться на Старые Терны вместе с той группой, которая ведет бои за Берестки".

Напомним, что в Старых Тернах находится дамба Кураховского водохранилища, захват которой будет означать с высокой вероятностью окружение Курахово с тыла к западу от города.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация в Донецкой области обостряется.

Война в Украине идет уже 989-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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