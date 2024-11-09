Ситуация в Донецкой области обостряется.

Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский командующему силами США в Европе Кристоферу Каволи.

"Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению. Враг, используя свое численное преимущество, продолжает вести наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях", - сообщил Сырский.

Также, по его словам, "есть многочисленные данные о подготовке северокорейских военнослужащих к участию в боевых действиях на стороне российских войск".

Ранее мы писали, что армия РФ начала попытки срезать "карман" к юго-востоку от Курахово. Согласно карте военного паблика Deep State, российские войска атаковали на юг через трассу, ведущую в Курахово с востока, и продвинулись в направлении села Дальнее.

Война в Украине идет уже 988-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Войска РФ вошли в село Сонцовка к северо-западу от Курахово, свидетельствует карта Deep State. Армия РФ возобновила наступательные действия на Погребки, Зеленый Шлях, Дарьино и Суджу в Курской области.

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