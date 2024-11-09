Армия РФ продолжает штурмовые действия в Курской области - Deep State
Армия РФ продолжает штурмовые действия в Курской области. Об этом сообщает военный паблик Deep State.
"Активность противника сохранилась у Погребков, Зеленого Шляха и Дарьино. Враг двигается колоннами с десантом. Бои продолжаются, ситуация уточняется", – говорится в сообщении.
О возобновлении наступления россиян в Курской области паблик сообщил вчера.
Российские паблики заявляют, что армия РФ смогла существенно продвинуться от Погребков к Малой Локне.
Также пишут, что атаки идут и в районе Новоивановки, что указывает на их попытку окружить украинские подразделения в северной части курского плацдарма.
Ранее СМИ писали, что вероятно северокорейские военные вступили в первый бой в Курской области.
Война в Украине идет уже 988-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.
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