Армия РФ продолжает штурмовые действия в Курской области. Об этом сообщает военный паблик Deep State.

"Активность противника сохранилась у Погребков, Зеленого Шляха и Дарьино. Враг двигается колоннами с десантом. Бои продолжаются, ситуация уточняется", – говорится в сообщении.

О возобновлении наступления россиян в Курской области паблик сообщил вчера.

Российские паблики заявляют, что армия РФ смогла существенно продвинуться от Погребков к Малой Локне.

Также пишут, что атаки идут и в районе Новоивановки, что указывает на их попытку окружить украинские подразделения в северной части курского плацдарма.

Ранее СМИ писали, что вероятно северокорейские военные вступили в первый бой в Курской области.

Война в Украине идет уже 988-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.