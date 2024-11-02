Украинский военный паблик Deep State пишет об ухудшении ситуации вокруг Курахово Донецкой области и угрозе окружения города.

Последние удары российских войск "ставят под угрозу логистику в город".

"Для этого неприятель задействовал огромное количество ресурсов на нескольких участках фронта. В частности, активно идут штурмы восточной части Курахово через Максимилиановку, забегая на восточные окраины города. Параллельно с этим не прекращаются попытки прорваться в районе Островского", – сообщает телеграм-канал.

Одновременно идут попытки выйти на линию Ильинка-Берестки, чтобы взять под огневой контроль северную часть Курахово.

Идёт давление со стороны Кураховки и прощупывание обороны ВСУ в районе Новоселидовки-Измаиловки.

К югу от Курахово, как пишет Deep State, вырисовывается и более масштабная цель россиян, являющаяся одной из типичных в битве за крупные города – "взять под контроль логистику и постепенно окружать населённый пункт... После прорыва обороны в районе Золотой Нивы и Угледара, противник активно продолжает своё движение через Шахтёрское, Новоукраинку и Богоявленку, дойдя уже до отрезка Ясная Поляна-Максимовка-Трудовое".

По данным паблика, "ситуацию пытаются стабилизировать всеми возможными силами, но пока это не удаётся".

Как пишет ресурс, если россияне будут продолжать делать успехи в продвижениях, сохраняя имеющиеся темпы, "то выход на трассу Н15 Запорожье-Донецк не за горами, что и даст возможность перекрыть важнейший и основной логистический путь в город".

В конце паблик пишет, что "ложь (вероятно, имеются в виду ложные доклады наверх о ситуации на местах - Ред.) нас всех погубит и ситуация вокруг потери Селидово тому пример".

Ранее мы анализировали, в чём замысел российского командования на Кураховском направлении.

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