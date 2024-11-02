Российские войска практически захватили Новодмитровку к северу от Курахово - военный
Российские войска практически захватили Новодмитровку к северу от Курахово. Об этом сообщил украинский боец с позывным "Мучной".
Дорога из неё ведёт к западу от города, что позволит его окружить.
"Сейчас особый участок боёв проходит в Новодмитровке, которую мы уже практически не контролируем, враг проводит зачистку и попадает под наши дроны", - написал военный.
По его словам, также продолжаются бои за Ильинку на северных подступах к Курахово, которую россияне могут захватить "в ближайшее время".
Кроме того, согласно карте военного паблика Deep State, российские войска снова продвинулись к юго-западу от Курахово.
В частности, россияне вошли в деревню Максимовка, о чём уже сообщали вчера украинские военные.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские силы сдерживают одно из мощнейших наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения РФ.
Война в Украине идет уже 981-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.
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