Российские войска практически захватили Новодмитровку к северу от Курахово. Об этом сообщил украинский боец с позывным "Мучной".

Дорога из неё ведёт к западу от города, что позволит его окружить.

"Сейчас особый участок боёв проходит в Новодмитровке, которую мы уже практически не контролируем, враг проводит зачистку и попадает под наши дроны", - написал военный.

По его словам, также продолжаются бои за Ильинку на северных подступах к Курахово, которую россияне могут захватить "в ближайшее время".

Кроме того, согласно карте военного паблика Deep State, российские войска снова продвинулись к юго-западу от Курахово.

В частности, россияне вошли в деревню Максимовка, о чём уже сообщали вчера украинские военные.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские силы сдерживают одно из мощнейших наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения РФ.

Война в Украине идет уже 981-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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