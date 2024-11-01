У Украины есть ресурс солдат, чтобы воевать с РФ 6-12 месяцев, после чего начнётся острая нехватка.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на данные американского Минобороны.

"По оценкам Пентагона, у Украины достаточно солдат, чтобы сражаться ещё от шести до двенадцати месяцев, сказал один чиновник. После этого, сказал он, страна столкнется с острой нехваткой", – говорится в статье.

Издание пишет, что представители военных и разведывательных служб США пришли к выводу, что война в Украине больше не являет собой обоюдно тупиковую ситуацию, поскольку россияне добиваются устойчивых тактических успехов, а чувство пессимизма в Киеве и Вашингтоне усиливается.

Падение морального духа украинцев и вопросы о том, продолжится ли американская поддержка, на фоне ситуации на полях сражений также представляют угрозу военным усилиям Киева.

В Украине, как пишет NYT, падает моральный дух из-за военных успехов противника и опасений, что поддержка Запада и поток поставок помощи подходят к концу. Украина теряет территории на востоке, а её силы в Курской области оказались частично отброшены.

В статье также говорится, что украинская армия испытывает трудности с ротацией личного состава и оснащением новых подразделений. Число солдат ВСУ, погибших в боях, около 57 000, что составляет половину от потерь россиян, но значительно, учитывая размеры воюющих стран.

Ранее журнал Bloomberg писал, что во властных кругах Украины растёт уныние по поводу войны с РФ.

Напомним, как утверждает это же издание, даже в случае победы Камалы Харрис США заключат сделку по завершению войны в Украине.