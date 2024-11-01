Перед началом вторжения России в 2022 году вице-президент США Камала Харрис обратилась к украинским властям с фразой: "Война приближается, и вы проиграете".

Об этом сообщают украинские издания со ссылкой на документы Пентагона.

Как известно, перед войной Штаты считали, что Украина проиграет.

Ранее экс-глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что перед вторжением РФ на Западе хотели, чтобы президент Украины Владимир Зеленский написал видеозавещание. Также, по словам Кулебы, вице-президент США Камала Харрис посоветовала Зеленскому "готовиться к созданию правительства в изгнании и искать какие-то военные решения, чтобы подготовить Украину к партизанской войне"добавил он.

Также американский журналист Боб Вудворд в своей книге "Война" писал о том, что Камала Харрис в феврале 2022 года просила президента Украины Владимира Зеленского найти себе преемника. Разговор проходил на фоне сообщений американской разведки о планах вторжения РФ в Украину.

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