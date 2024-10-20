Даже если Камала Харрис станет президентом США, она также заключит сделку по завершению войны.

Об этом заявляет колумнист Bloomberg Макс Гастингс, который пишет книги об истории Второй мировой войны.

"Вполне вероятно, что она заключит сделку по прекращению огня, потому что Вашингтон не видит сценария победы Украины", – считает Гастингс.

По его словам, от российско-украинского конфликта Запад отвлекли ближневосточные войны.

"Меньше американского оружия доступно для отправки Киеву, внимание западных правительств в подавляющем большинстве сосредоточено на Израиле и Иране, даже когда российские войска продвигаются вперёд", – пишет автор.

Гастингс отмечает растущую помощь Москве со стороны её союзников, тогда как западная поддержка Киева падает. В ответ на "план победы" Зеленского на Западе озвучили "поддерживающую риторику, но не более".

Гастингс считает, что Курская войсковая операция, которой Банковая попыталась переломить ситуацию на полях сражений, оказалась "путём в никуда".

"Лучшей гарантией безопасности Украины было бы членство в НАТО. Однако это остаётся крайне маловероятным. Путин отказался бы от любого урегулирования или даже перемирия, которое включало бы такое положение", – утверждает эксперт.

И, хотя, по мнению автора, россияне могут оказаться неспособными завоевать всю Украину, они могут "сохранять её в таком состоянии, чтобы ни один здравомыслящий человек не захотел бы там жить или инвестировать в неё. Это реальная перспектива".

В конце статьи Гастингс предлагает изменить ситуацию, "резко увеличив поставки оружия и денежную помощь Киеву".

Накануне командующий силами НАТО в Европе заявил, что по итогу российско-украинской войны Москва станет сильнее и призвал Альянс вооружаться.

Ранее в Wall Street Journal писали, что риторику Трампа в отношении Украины в США поддерживают больше, чем заявления Харрис.