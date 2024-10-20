Как бы ни окончилась война в Украине, армия РФ выйдет из нее сильнее, чем была.

Об этом заявил командующий НАТО в Европе Кристофер Каволи в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

"Россия понесла потери в Украине, довольно большие потери. Но российские вооруженные силы изучают, совершенствуют и внедряют опыт войны. В конце войны на Украине, как бы это ни выглядело, российская армия будет сильнее, чем сегодня. И эти силы будут на границе нашего альянса. Ими будут командовать те же люди, которые уже видят в нас врагов и потом будут весьма недовольны тем, как прошла война (с Украиной - Ред.). Так что у нас будет противник с практическими навыками, армадой войск и чёткими намерениями", – сказал Каволи.

В связи с этим генерал призвал страны НАТО активнее вооружаться.

Ранее Bild опубликовал смоделированный в США сценарий атаки России на страны Балтии.

Война в Украине продолжается уже 968-й день. Последние новости с ключевыми событиями 20 октября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

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