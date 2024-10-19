Вступление Украины в НАТО в данный момент "поставит крест" на дипломатическом урегулировании войны — МИД РФ
Вступление Украины в НАТО в данный момент "поставит крест" на дипломатическом урегулировании войны.
Об этом заявил представитель МИД РФ Алексей Полищук.
По его словам, такой шаг "поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования, сделает неизбежным непосредственное вовлечение альянса в боевые действия против России и приведет к неконтролируемой эскалации".
Полищук добавил, что приглашение Украины в НАТО может повлечь "разрушительные последствия".
Напомним, приглашение в Альянс является первым пунктом "плана победы" Зеленского. Но пока ключевые страны НАТО выступают против этого.
Сегодня мы сообщали, что в Нидерландах потребовали от Украины борьбы с коррупцией для вступления в НАТО.