Вступление Украины в НАТО в данный момент "поставит крест" на дипломатическом урегулировании войны.

Об этом заявил представитель МИД РФ Алексей Полищук.

По его словам, такой шаг "поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования, сделает неизбежным непосредственное вовлечение альянса в боевые действия против России и приведет к неконтролируемой эскалации".

Полищук добавил, что приглашение Украины в НАТО может повлечь "разрушительные последствия".

Напомним, приглашение в Альянс является первым пунктом "плана победы" Зеленского. Но пока ключевые страны НАТО выступают против этого.

Сегодня мы сообщали, что в Нидерландах потребовали от Украины борьбы с коррупцией для вступления в НАТО.