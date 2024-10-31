Перед российским вторжением на Западе хотели, чтобы Зеленский написал видеозавещание
Перед вторжением России на Западе хотели, чтобы президент Украины Владимир Зеленский написал видеозавещание.
Об этом рассказал бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в проекте Ольги Кошеленко "USA-UA: Секретные файлы Белого дома".
Дипломат вспомнил, что в феврале перед вторжением ему предлагали не возвращаться в Киев.
"Мне послал сообщение один человек – большой друг Украины, и когда я сказал, что я возвращаюсь, он говорит: "Надо, чтобы Зеленский записал видеозавещание", – сказал Кулеба.
"Вице-президент США Камала Харрис посоветовала Зеленскому готовиться к созданию правительства в изгнании, а также искать какие-то военные решения, чтобы подготовить Украину к партизанской войне", – добавил он.
Напомним, ранее американский журналист Боб Вудворд в своей книге "Война" писал о том, что Камала Харрис в феврале 2022 года просила президента Украины Владимира Зеленского найти себе преемника. Разговор проходил на фоне сообщений американской разведки о планах вторжения РФ в Украину.
"Харрис зашла так далеко, что потребовала от него разработать план преемственности, гарантирующий стабильность, "если вас схватят или убьют", как она выразилась", - сообщил Вудворд.
Также газета The Telegraph писала, что в случае победы на выборах в Соединенных Штатах Камала Харрис может стать убийцей Украины из-за плохих отношений с Владимиром Зеленским.