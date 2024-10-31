Перед вторжением России на Западе хотели, чтобы президент Украины Владимир Зеленский написал видеозавещание.

Об этом рассказал бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в проекте Ольги Кошеленко "USA-UA: Секретные файлы Белого дома".

Дипломат вспомнил, что в феврале перед вторжением ему предлагали не возвращаться в Киев.

"Мне послал сообщение один человек – большой друг Украины, и когда я сказал, что я возвращаюсь, он говорит: "Надо, чтобы Зеленский записал видеозавещание", – сказал Кулеба.

"Вице-президент США Камала Харрис посоветовала Зеленскому готовиться к созданию правительства в изгнании, а также искать какие-то военные решения, чтобы подготовить Украину к партизанской войне", – добавил он.

Напомним, ранее американский журналист Боб Вудворд в своей книге "Война" писал о том, что Камала Харрис в феврале 2022 года просила президента Украины Владимира Зеленского найти себе преемника. Разговор проходил на фоне сообщений американской разведки о планах вторжения РФ в Украину.

"Харрис зашла так далеко, что потребовала от него разработать план преемственности, гарантирующий стабильность, "если вас схватят или убьют", как она выразилась", - сообщил Вудворд.

Также газета The Telegraph писала, что в случае победы на выборах в Соединенных Штатах Камала Харрис может стать убийцей Украины из-за плохих отношений с Владимиром Зеленским.