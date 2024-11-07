Армия РФ продолжает обходить Курахово Донецкой области с севера и юга. За сутки россияне продвинулись севернее Курахово на участке от Вишневого до Вознесенки. Таким образом они пытаются зайти в тыл ВСУ.

Об этом свидетельствует карта военного ресурса Deep State.

Офицер ВСУ с позывным Алекс сообщает, что войска РФ уже атакуют Сонцовку, рядом с которой на карте Deep State уже начинается серая зона. Удалось ли россиянам там закрепиться, Алекс не знает.

Также он утверждает, что уже захвачена Новоалексеевка.

По данным бойца с позывным Мучной, южнее россияне зашли в Берестки, что на берегу Кураховского водохранилища. Военный считает, что вскоре начнутся бои восточнее, за Старые Терны.

"Если оборона Сонцовки и Старых Тернов падет, можно считать, что все пути в Курахово с севера будут перерезаны. Они контролируют все дороги к северу, поэтому пока существует лишь одна безопасная дорога южнее реки на Запорожье", — сообщает Мучной.

Как показывает карта Deep State, россияне снова продвинулись в направлении этой трассы с юга — около Максимовки.

Эксперты и военные ранее предполагали, что армия РФ пытается взять большой сектор вокруг Курахово в окружение.

Ранее украинский военный заявил, что к югу от Курахово россияне проходят до 2 километров в сутки.

Война в Украине идет уже 986-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ существенно продвинулась со стороны Ясной Поляны к селу Разлив, что возле трассы, ведущий с запада на Курахово. Также у РФ есть продвижение восточнее, возле Богоявленки. На карте DS видно серьезное продвижение в районе Ильинки за минувшие сутки.

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