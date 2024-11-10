Сегодня ночью силы обороны Украины поразили склад боеприпасов в Брянской области РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Заявляется, что беспилотники "нанесли огневое поражение по складам с боеприпасами 1060 центра материально-технического обеспечения" минобороны РФ.

"Зафиксировано не менее 8 взрывов. Результаты объективного контроля свидетельствуют о наличии как минимум двух точек возгорания на территории воинской части и признаков вторичной детонации.

На шесть утра на объекте в Брянской области продолжался сильный пожар. Результаты поражения уточняются", - заявляют в ГШУ.

В России сегодня писали о сбитии беспилотников над Брянской областью.

Напомним, Украину ночью атаковало рекордное количество "Шахедов".

Война в Украине идет уже 989-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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