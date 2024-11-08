Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту, что сейчас самые тяжелые на фронте – Кураховское и Покровское направления.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

По его словам, военные усиливают подразделения на этих направлениях.

Эксперты и военные в последние дни много говорят о критическом положении для ВСУ в направлении Курахово. Армия РФ продолжает обходить этот населенный пункт в Донецкой области с севера и юга.

Война в Украине идет уже 987-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Российские войска продвинулись к юго-западу от Селидово, сообщает Deep State. Также они продвинулись в районе Максимовки, военные пишут, что войска противника дошли уже до села Сухие Ялы и ведут за них бои.

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