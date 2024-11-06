Президент Украины Владимир Зеленский завтра отправится в Будапешт, где на неофициальном саммите Евросоюза будут обсуждать, как жить при Дональде Трампе, который победил на выборах в США.

Об этом украинский президент сообщил в своем вечернем обращении.

Ранее мы писали, что венгерский премьер Виктор Орбан после победы Трампа превратился из изгоя Евросоюза в ценного посредника с Трампом.

Также западные издания сообщали, что в Евросоюзе нет единства по вопросу помощи Украине в случае победы Трампа в США.

Война в Украине идет уже 985-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные заявили об угрозе окружения города Курахово Донецкой области. Военный эксперт немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке сообщил, что армия РФ после захвата Селидово в Покровском районе начала наступление на запад в направлении Днепропетровской области, до которой остается 21 километр. В ВСУ заявили, что российская армия готовится к активным боевым действиям возле Часова Яра.

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