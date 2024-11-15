Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Его подтвердили в правительстве Германии.

По данным Bloomberg, стороны обсудили пути завершения войны в Украине.

Шольц заявил Путину, что войну необходимо завершить, и призвал к переговорам с Украиной.

Кроме того, немецкий канцлер сказал главе Кремля, что Германия продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", говорится в пресс-релизе правительства ФРГ.

По данным источника СМИ, лидеры также договорились поддерживать контакты в дальнейшем.

Кремль тоже опубликовал свой пресс-релиз о переговорах. В нем сообщается, что разговор состоялся по инициативе Берлина. Стороны провели "подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации в Украине".

Путин заявил канцлеру, что Россия никогда не отказывалась и открыта к переговорам по Украине, но с учетом "новых территориальных реалий". Также Путин утверждает, что переговоры прервали украинские власти.

Войну в Украине в Кремле назвали "результатом многолетней агрессивной политики НАТО". Целью переговоров, по мнению Путина, должно быть устранение первопричины конфликта.

По сообщению Кремля, Путин и Шольц договорились, что их помощники будут на связи после состоявшегося телефонного разговора.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что совпадения позиций у Шольца и Путина не было. По его словам, хотя речи о каком-то совпадении мнений идти не может, сам факт диалога весьма позитивный. А в том, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, он увидел его особую важность.

Также он заявил, что позиция немецкого канцлера по Украине хорошо известна, она "повторяется как мантра" европейскими политиками по несколько раз в день.

Между тем Reuters со ссылкой на источник в Офисе президента Украины написало, что Владимир Зеленский был против намерения Шольца позвонить Путину и уговаривал канцлера этого не делать.

"Канцлер сообщил нашему президенту, что планирует поговорить с Путиным. Президент сказал, что это только поможет Путину, уменьшив его изоляцию. Путин не хочет настоящего мира, он хочет перерыва. Разговор с ним позволит Путину сменить обстановку и продолжить войну. Это не принесет мира, потому что Путин просто повторит ложь, которую он говорил годами, создавая впечатление, что он больше не изолирован", — сказал источник.

Заявление о разговоре лидеров ФРГ и РФ сделал и польский премьер-министр Дональд Туск.

"Мне только что позвонил канцлер Шольц, который рассказал мне о своем разговоре с В. Путиным. Я был рад услышать, что он повторил польскую позицию: "Ничего об Украине без Украины", – написал Туск в Х.

Напомним, власти РФ не раз заявляли, что Москва готова к переговорам с Украиной, но только на основе "реалий на земле" - то есть с учетом российский территориальных захватов. Украина же официально отвергает любые территориальные компромиссы и требует вывести российские войска на границы 1991 года.

Что касается Шольца, то регулярно на протяжении войны говорил, что готов на переговоры с Путиным по поводу ситуации в Украине. Год назад он выдвигал для таких переговоров свое условие: решительный шаг со стороны РФ в виде вывода войск.