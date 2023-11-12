Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что готов продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу ситуации в Украине, но условием для этого назвал решительный шаг со стороны РФ в виде вывода войск.

Об этом пишет немецкая газета Heilbronner Stimme.

По словам Шольца, он уже вел переговоры с президентом России в прошлом и сделает это снова в будущем, так как этого требует ситуация. Однако канцлер пояснил, что для переговоров необходим "решительный шаг со стороны России - вывод войск". По мнению Шольца, российская сторона сейчас к этому не готова.

Напомним, на днях канцлер ФРГ призвал готовиться к "очень долгой" войне РФ против Украины. Как сказал Шольц, он не видит признаков, что Кремль намерен прекратить боевые действия и вывести войска с оккупированных территорий Украины.

Тем временем в Кремле заявили о готовности к мирным переговорам. Однако, как отметили у Владимира Путина, Киев уже несколько месяцев не контактирует с Москвой.

Также недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что Россия готова к переговорам с Западом по вопросу Украины "на реалистичных началах". При этом переговоры, по мнению Шойгу, невозможны при нынешней политике западных стран.