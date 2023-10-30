Россия готова к переговорам с Западом по вопросу Украины "на реалистичных началах".

Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу, находясь в Китае.

"На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах – как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом", - сказал Шойгу на Сяншаньском форуме в Пекине.

При этом переговоры, по его мнению, невозможны при нынешней политике западных стран.

"Линия Запада, предусматривающая нанесение России "стратегического поражения" практически сводит к нулю возможность конструктивных обсуждений", - добавил он.

Шойгу также заявил, что нынешняя линия на противостояние с Москвой "несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями".

В то же время он уточнил, что РФ не меняла своей ядерной доктрины и не снижала порог применения ядерного оружия.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Украине "задумываются о переговорном процессе".

Перед этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что предпосылок для переговоров по урегулированию конфликта в Украине нет.