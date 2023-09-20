Глава российского МИД Сергей Лавров выступил на заседании Совета безопасности ООН, посвященном Украине.

Основные заявления дипломата:

"Риски глобального конфликта растут".

"РФ не отказывается от переговоров по Украине. Если бы США хотели, могли дать команду Зеленскому отменить декрет о запрете диалога с Москвой".

"Запад несет прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны".

"Поддержка Западом киевского режима после референдумов в Крыму и Донбассе является нарушением принципа самоопределения".

"Когда мы слышим призывы вернуть Украину в границу 1991 года, возникает вопрос, знакомы ли эти люди с планами Киева по отношению к населению указанных территорий? Звучат призывы к физическому уничтожению этих людей".

Также он сказал, что Генеральной Ассамблее ООН следует рассмотреть причины невыполнения принятых ранее резолюций Совбеза ООН вместо того, чтобы под нажимом западных стран рассматривать случаи применения права вето. И что Совбез ООН должен оценивать гуманитарные последствия санкций, прежде чем вносить на рассмотрение проекты резолюций с ограничительными мерами.

Ранее Зеленский представил в ООН свой мирный план, который состоит всего из двух пунктов.

Также Зеленский призвал реформировать эту организацию.