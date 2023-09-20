Президент Украины Владимир Зеленский выступил за создание механизма преодоления вето постоянных членов безопасности ООН двумя третями голосов Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом он заявил в своем выступлении на Генассамблее.

По словам президента, вето в руках России – это "то, что загнало ООН в тупик".

"Генеральной Ассамблее ООН следует дать реальную возможность преодолевать вето. Это первый необходимый шаг. При условии наличия двух третей голосов, которые будут отражать волю наций и из Азии, и из Африки, и из Европы, и из обеих Америк, и из региона Тихого океана – глобального квалифицированного большинства – вето должно преодолеваться, и такая резолюция Генеральной Ассамблеи должна быть обязательным для выполнения всеми государствами-членами", – заявил Зеленский.

Напомним, вчера во время выступления президент Украины призвал разоружить Россию, напомнив о том, что Украина отдала свой ядерный арсенал. Также он сообщил, что Украине известно "о попытках заключить какие-то теневые сделки за кулисами".

Ранее стало известно, что Байден предложит расширить состав Совбеза ООН, чтобы ослабить влияние России и Китая.