Президент США Джо Байден предложит расширить состав Совбеза ООН, включив туда новые страны, чтобы ослабить влияние Китая и России.

Об этом пишет The Telegraph.

Представитель нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил изданию, что президент США на Генассамблее ООН призовет члены организации "взглянуть на ситуацию с архитектурой Совета Безопасности".

"Мы считаем, что она должна быть более инклюзивной и всеобъемлющей. Я думаю, что президент США Байден поддержал бы больше членов", - говорит Кирби.

Издание полагает, что будет предложено включить в Совбез пять или шесть новых стран, включая Индию, Бразилию, Германию и Японию. Возможно, еще Южную Африку.

Неясно, будут ли они иметь право вето. Источники издания говорят, что не будут.

Сейчас в Совбезе ООН пять постоянных членов: Китай, Россия, США, Великобритания и Франция. Также в состав входят 10 непостоянных членов, избираемых на двухлетний срок.

Реформа Совбеза потребует внесения поправки в Устав ООН. На это могут наложить вето Китай и Россия, чьи полномочия блокировать резолюции и санкции могут быть уменьшены в результате этих реформ.

Напомним, год назад Байден уже предлагал увеличить число постоянных и непостоянных членов Совета безопасности ООН.

Тогда в МИД РФ назвали похвальным такое предложение президента США.