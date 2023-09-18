Байден предложит расширить состав Совбеза ООН, чтобы ослабить влияние России и Китая - The Telegraph
Президент США Джо Байден предложит расширить состав Совбеза ООН, включив туда новые страны, чтобы ослабить влияние Китая и России.
Об этом пишет The Telegraph.
Представитель нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил изданию, что президент США на Генассамблее ООН призовет члены организации "взглянуть на ситуацию с архитектурой Совета Безопасности".
"Мы считаем, что она должна быть более инклюзивной и всеобъемлющей. Я думаю, что президент США Байден поддержал бы больше членов", - говорит Кирби.
Издание полагает, что будет предложено включить в Совбез пять или шесть новых стран, включая Индию, Бразилию, Германию и Японию. Возможно, еще Южную Африку.
Неясно, будут ли они иметь право вето. Источники издания говорят, что не будут.
Сейчас в Совбезе ООН пять постоянных членов: Китай, Россия, США, Великобритания и Франция. Также в состав входят 10 непостоянных членов, избираемых на двухлетний срок.
Реформа Совбеза потребует внесения поправки в Устав ООН. На это могут наложить вето Китай и Россия, чьи полномочия блокировать резолюции и санкции могут быть уменьшены в результате этих реформ.
Напомним, год назад Байден уже предлагал увеличить число постоянных и непостоянных членов Совета безопасности ООН.
Тогда в МИД РФ назвали похвальным такое предложение президента США.