Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, первая поездка в Америке – в госпиталь, где лечатся раненые украинские военные.

"Далее – важные и насыщенные дни. Генеральная Ассамблея ООН, Саммит целей устойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены веские двусторонние встречи", - сообщил Зеленский.

"В Вашингтоне запланированы переговоры с президентом США, с лидерами Палат и партий Конгресса, с военным руководством. Встречусь с американским бизнесом, журналистами, общиной", – добавил украинский президент.

Напомним, в первой половине дня 19 сентября Зеленский выступит на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Ожидается, что президент примет участие в заседании Совета безопасности ООН, посвященном Украине. Заседание Совбеза должно состояться 20 сентября.

Также на Генассамблее ООН у Зеленского запланированы встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и с президентом Бразилии Лулой да Силвой.

Кроме того, президент Украины выступит на встрече сенаторов Конгресса США во время поездки в Нью-Йорк. Выступление Зеленского пройдет после встречи с американским лидером Джо Байденом.