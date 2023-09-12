Президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Нью-Йорке.

Об этом в соцсети Х написал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

"Встреча премьер-министра Израиля и Зеленского состоится в Нью-Йорке в ближайшие несколько дней во время Генассамблеи ООН", - сказано в посте.

В начале месяца мы сообщали, что Зеленский посетит Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке. В первой половине дня 19 сентября он выступит на неделе высокого уровня Генассамблеи.

Между тем война в Украине идет уже 566-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ освободили часть поселка Опытное к югу от Авдеевки. К югу от Бахмута ВСУ имеют частичный успех в районе Клещеевки. Вчера ГУР Минобороны заявило, что Украина вернула под контроль газовые вышки у берегов Крыма в Черном море, известные как "вышки Бойко". Удалось восстановить контроль над буровыми платформами "Петр Годовалец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш", а также захватить запас российских неуправляемых авиационных ракет и радиолокационную станцию "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

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