Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поездка в Умань на праздник Рош ха-Шана опасна - даже несмотря на то, что правительство одобряет денежную помощь израильским паломникам.

Об этом пишет издание The Times of Israel.

"Граждане Израиля, которые едут в Украину, должны нести личную ответственность за свои поездки. Бог не всегда нас защищал, ни на европейской земле, ни на украинской земле", — заявил Нетаньяху на заседании кабинета министров.

Нетаньяху добавил, что когда летят ракеты в Израиле, израильтяне направляются в укрытие, "но там (в Украине - Ред.) убежищ там нет". Также он сообщил, что в своем недавнем разговоре с Владимиром Зеленским украинский президент подчеркнул, что Умань не сможет защитить большое количество туристов.

Тем не менее израильское правительство выделяет 4 миллиона шекелей (примерно миллион долларов) на помощь тем, кто совершает поездку.

Ранее мы писали, что 7 сентября Зеленский созвонился с Нетаньяху и обсудил с ним тему безопасности паломников.

А в начале августа власти Черкасской области порекомендовали хасидам воздержаться от приезда в Умань на еврейский Новый год.