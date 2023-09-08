Каждый год в сентябре миллионы евреев по всему миру готовятся отмечать Рош-ха-Шана, еврейский новый год.

Это один из самых важных и знаменательных праздников в иудейском календаре, сопровождаемый обрядами, молитвами и традициями, которые берут свое начало в древние времена.

"Страна" рассказывает, когда и как отмечается Рош-ха-Шана в 2023 году, суть этого праздника, его обычаи и традиции, а также почему для многих евреев так важно отправиться в Умань, чтобы его отметить.

Дата и значение Рош-ха-Шана в 2023 году

Рош-ха-Шана, буквально переводясь с иврита, означает "голова года". В этот день начинается новый год в еврейском календаре.

Праздник приходится на первый и второй дни иудейского месяца Тишри, который обычно совпадает с сентябрем-октябрем в григорианском календаре. В 2023 году Рош-ха-Шана начнется 15 сентября и закончится 17 сентября.

Значение этого праздника глубоко коренится в древних иудейских традициях. Это время, когда верующие евреи прославляют Творца, обращаются к нему с молитвами за прощение, и отмечают начало новой годовой цикличности. Это также день судного дня, когда, согласно традиции, Бог судит каждого человека по его делам и решает о его судьбе в грядущем году.

Еврейский новый год: обычаи и традиции

Рош-ха-Шана сопровождается множеством обычаев и традиций, которые помогают верующим евреям войти в новый год с чистой душой и сердцем. Вот несколько ключевых элементов этого праздника:

Звук шофара. Шофар - это рог овцы, который звучит в храме или синагоге в течение Рош-ха-Шана. Звук шофара символизирует пробуждение, призыв к размышлению и пробуждению к исправлению.

Ташлих. Во время Рош-ха-Шана многие евреи выполняют обряд ташлих, который заключается в том, чтобы отправиться к водоему и символически избавиться от своих грехов, бросив хлеб или камни в воду.

Молитвы и пост. В эти дни синагоги наполняются верующими, которые собираются молиться и просить прощения у Бога. Многие также наблюдают пост, чтобы очистить свое тело и душу.

Трапеза. Важной частью Рош-ха-Шана является трапеза, которую готовят с особым размахом. Основными блюдами этой трапезы являются яблоки, мед и халлах (еврейское традиционное хлебное изделие), что символизирует желание сладкой и плодотворной жизни в грядущем году.

Умань: почему евреи едут сюда на Рош-ха-Шана

Город Умань стал известным как место, куда съезжаются тысячи евреев со всего мира, чтобы отметить Рош-ха-Шана. Почему украинская Умань стала таким популярным местом для еврейской паломнической поездки?

Главным образом, Умань связана с жизнью и деятельностью Ребе Нахмана из Бреслава, выдающегося еврейского религиозного лидера XVIII века.

Ребе Нахман был основателем хасидизма Бреслава и оказал значительное влияние на еврейскую духовную практику. Он призывал своих последователей искать радость и удовлетворение даже в трудных моментах, и его наставления имеют особое значение во время Рош-ха-Шана, когда евреи стремятся начать год.

Как сообщала "Страна", первые хасиды уже прибыли на празднование Рош-ха-Шана в Умань.

Как Умань готовится к паломничеству хасидов в условиях войны - в нашем материале.