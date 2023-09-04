В этом году в Умани на Рош-ха-Шана (еврейский Новый год) ожидают больше паломников-хасидов, чем в прошлом году, несмотря на войну.

Об этом в комментарии "Стране" сообщила исполнительный директор БО "БФ Историко-культурный центр города Умань" Ирина Рыбницкая.

По ее словам, в 2023 году Рош-ха-Шана пройдет с 15 по 17 сентября. При этом само паломничество начнется примерно с 10 сентября и продлится до 19 сентября.

"С 10 сентября первые группы паломников начнут приезжать в Умань. Так как второй год мы проводим Рош-ха-Шана в условиях полномасштнбной войны, есть определенные меры безопасности, которые в этом году будут только совершенствоваться. Все сервисы и службы имеют свой алгоритм действий и готовятся для безопасного проведения праздника. Ранее под руководством главы Черкасской ОВА заседала комиссия, которая занимается подготовкой к проведению Рош-ха-Шана - были приняты соответствующие поручения. Также этот вопрос рассматривала рабочая группа на уровне Кабмина", - сказала Рыбницкая.

Кроме того, как сообщила Рыбницкая, в этом году усилят меры безопасности на территории паломничества.

"На Рош-ха-Шана территория паломничества будет ограниченной, правоохранители проведут детальную проверку паломников и их багажа. Как и в прошлом году, запрещен ввоз фейерверков, любого вида оружия, а также будет действовать запрет на продажу алкоголя", - заявила Рыбницкая.

Она добавила, что на данный момент подготовку к Рош-ха-Шана уже заканчивают, так как до начала приезда первых паломников осталась буквально неделя.

"Большинство служб уже закончили свою работу - были подготовлены убежища, проведена проверка Госпродпотребслужбой, были предоставлены инструкции ГСЧС, отдельные вопросы подготовки прорабатывает Нацполиция, плюс свою работу накануне праздника проводит СБУ", - объясняет Рыбницкая.

Также, по словам Рыбницкой, в этом году в Умань могут приехать больше хасидов, чем в прошлом году.

"К сожалению, мы не можем называть конкретных цифр в целях безопасности. Но мы в этом году ждем больше паломников, чем в 2022 году", - сообщила Рыбницкая.

Отметим, что в прошлом году в празднованиях приняли участие 23 тысячи человек.

Помимо этого, Рыбницкая рассказала, повлияло ли обострение отношение между Украиной и Израилем на организацию паломничества для хасидов.

"Никакого ощущения конфликтности не возникает, потому что украинская сторона готовится к проведению Рош-ха-Шана на высшем уровне. Конечно, почти 80% паломников приезжают из Израиля, но также паломники едут из США и стран Европы. Так что паломничество - мультинациональное, поэтому сложно говорить, что это может касаться определенной страны и отношений с ней. Сложившаяся ситуация никак не влияет на намерение паломников приехать в Украину. Однако из-за состояния неопределенности в этом вопросе некоторые из них могут приехать раньше намеченного срока", - говорит Рыбницкая.

Напомним, не так давно власти Черкасской области порекомендовали хасидам воздержаться от приезда в Умань на еврейский Новый год в связи с войной, регулярными массированными обстрелами и возможными провокациями со стороны РФ.

А в недавнем дипломатическом конфликте между Украиной и Израилем, связанном с высылкой украинских беженцев, Киев пригрозил Тель-Авиву остановкой безвиза и запретом на въезд для хасидов.