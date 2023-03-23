В Умань Черкасской области начали прибывать хасидские паломники для празднования дня рождения цадика Раби Нахмана.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

С 22 марта хасиды со всего мира, несмотря на войну, начали прибывать в Умань, где находится могила Раби Нахмана - основателя брацлавского хасидизма.

Чтобы обеспечить правопорядок, в городе работает сводный отряд, сформированный из работников различных служб. К нему присоединились полиция диалога, бойцы батальона полиции особого назначения, кинологи, взрывотехники и полицейские районного управления.

Отмечается, что на паломников распространяются все ограничения, связанные с военным положением. В частности, проверка документов на блокпостах и комендантский час, действующий с 5:00 до 23:00.

Как мы писали, в прошлом году в Умани 23 тысячи хасидов поучаствовали в праздновании Рош-ха-Шана. несмотря на войну.

При этом меры безопасности были усилены: запретили массовые мероприятия, продажу алкоголя и пиротехнических изделий, движение транспорта и парковку на отдельных участках.