Власти Черкасской области порекомендовали хасидам воздержаться от приезда в Умань на еврейский Новый год.

Об этом говорится в сообщении главы Черкасской ОВА Игоря Табурца в своём Телеграм-канале.

"Мы рекомендуем паломникам максимально воздержаться от посещения Умани, учитывая войну, регулярные массированные обстрелы нашей страны и возможные провокации со стороны россии", — написал глва ОВА.

Однако, по его словам, часть верующих всё же отважится приехать, поэтому власти уже готовятся к этому.

"Сегодня по этому вопросу провели заседание спецкомиссии с участием заместителя чрезвычайного и полномочного посла Государства Израиль в Украине госпожи Лирон Финкельштейн", — сообщил Табурец.

"Прежде всего координируем свою работу по мерам безопасности. Они, как и в прошлом году, будут ужесточены. В деталях проинформирую со временем. Также прорабатываем другие направления, имея опыт предыдущих праздников. Речь идет о предоставлении медпомощи, функционировании общепита, работе коммунальщиков, противоэпидемических мероприятиях и т.д." — сообщает Черкасская ОВА.

Ранее В Умань начали приезжать хасидские паломники на празднование дня рождения Раби Нахмана.

Как мы сообщали, в 2022 году, несмотря на войну, в Умань уже прибыли более тысячи хасидов для празднования Рош-ха-Шана.