Киев предупредил Израиль, что если не прекратится высылка украинцев, которые приезжают в страну, израильским паломникам не позволят приехать в Умань на еврейский Новый год, а украинское правительство отменит безвизовый режим с Израилем.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице посольства Украины в Facebook.

"Правительство Украины не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Мы прекратим соглашение о безвизовом режиме. Этот вариант на столе нашего правительства. Немыслимо, что нам придется приложить все усилия, чтобы принять десятки тысяч израильтян в Умани, с высоким риском безопасности и с огромными логистическими усилиями, когда, с другой стороны, израильское правительство оскорбляет наших граждан, прибывающих в Израиль", - заявил посол Украины Евгений Корнийчук и призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху лично подключиться к решению проблемы.

Также о негативном отношении к украинским гражданам недавно говорил и президент Владимир Зеленский.

"Слушал отчет погранохраны, МИД, разведки об обращении с нашими гражданами-иммигрантами, находящимися в разных странах, и о визовых режимах. То, с чем на самом деле столкнулись граждане Украины в визовом вопросе. Управляющим, отвечающим за эти вопросы, поручены соответствующие задачи. Права граждан Украины должны быть гарантированы", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

По словам Корнийчука, посыл президента Украины касался Израиля.

Отметим, ранее сообщалось, что многих украинцев, прибывающих в Израиль, отправляют обратно в Украину. По данным посольства Украины в Израиле, 10% украинцев, приземлившихся в Израиле, отправляются обратно на родину.

Напомним, на днях стало известно, что Израиль прекращает финансирование бесплатной медицинской страховки для украинских беженцев. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в комментарии "Стране" заявил, что медицинское страхование для беженцев из Украины было прервано из-за технической проблемы. Он заверил, что оно возобновится "в ближайшее время".

Однако после этого в СМИ появилась информация, что Украина может приостановить безвиз с Израилем.

Позже слухи опровергли источники в израильских дипломатических кругах.

А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что медицинская страховка для украинцев в Израиле останется в силе.