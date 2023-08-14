Украина не планирует отменять безвиз с Израилем, несмотря на соответствующие угрозы после отмены страхования беженцев.

Об этом "Стране" сообщили источники в израильских дипломатических кругах.

"Речь идет об очередной попытке оказать давление на Израиль перед паломничеством в Умань", — заявил "Стране" один из израильских дипломатов.

По его словам, паломники-хасиды, которые решают все же приехать в этом году в Украину, делают это на свой страх и риск.

"Все знают, что в Украине уже второй год идет война. Те, кто решат приехать, делают это на свой страх и риск", - говорит дипломат.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что отмена безвиза с Израилем может стать своеобразным ответом на решение Израиля отменить медицинское страхование для украинских беженцев, сбежавших от войны.

При этом посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в комментарии "Стране" заявлял, что медицинское страхование для беженцев из Украины было прервано из-за технической проблемы и возобновится "в ближайшее время".

Также посол говорил, что украинские беженцы смогут легально оставаться в Израиле до конца войны.

Ранее власти Черкасской области порекомендовали хасидам воздержаться от приезда в Умань на еврейский Новый год.