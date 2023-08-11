В Киеве считают, что у Израиля пророссийская позиция. Фото: Pixabay

Украина будет добиваться исключения Израиля из формата "Рамштайн".

Об этом пишет The Kyiv Post со ссылкой на источник в СНБО.

По данным собеседника журналистов, "израильские власти так и не предоставили реальную помощь, зато информация, полученная во время встреч, используется Израилем в собственных интересах".

Во время июньской встречи министр обороны Израиля Йоав Галлант не общался с украинским коллегой Алексеем Резниковым, а встретился с министром обороны США Ллойдом Остином.

Другой собеседник, согласившийся общаться на условиях анонимности, заявил, что намерения Киева продиктованы "недружественными действиями Израиля по Украине и его пророссийской позицией на международной арене".

Украина хочет исключить Израиль из формата "Рамштайн"

Напомним, накануне стало известно, что Израиль прекращает финансирование программы бесплатного медицинского страхования для беженцев из Украины. Посол Израиля в Украине заявил, что это технический сбой.

После этого Украина пригрозила остановить безвизовый режим с Израилем.

Ранее власти Черкасской области порекомендовали хасидам воздержаться от приезда в Умань на еврейский Новый год.

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