Украина будет добиваться исключения Израиля из формата "Рамштайн".

Об этом пишет The Kyiv Post со ссылкой на источник в СНБО.

По данным собеседника журналистов, "израильские власти так и не предоставили реальную помощь, зато информация, полученная во время встреч, используется Израилем в собственных интересах".

Во время июньской встречи министр обороны Израиля Йоав Галлант не общался с украинским коллегой Алексеем Резниковым, а встретился с министром обороны США Ллойдом Остином.

Другой собеседник, согласившийся общаться на условиях анонимности, заявил, что намерения Киева продиктованы "недружественными действиями Израиля по Украине и его пророссийской позицией на международной арене".

Напомним, накануне стало известно, что Израиль прекращает финансирование программы бесплатного медицинского страхования для беженцев из Украины. Посол Израиля в Украине заявил, что это технический сбой.

После этого Украина пригрозила остановить безвизовый режим с Израилем.

Ранее власти Черкасской области порекомендовали хасидам воздержаться от приезда в Умань на еврейский Новый год.