Израиль прекращает финансирование программы бесплатного медицинского страхования для беженцев из Украины.

Информация об этом появилась на странице в Facebook посольства Украины в Израиле.

"Уважаемые соотечественники! Сообщаем, что согласно последним решениям правительства государства Израиль прекращено финансирование программы бесплатного медицинского страхования и обслуживания для беженцев из Украины. В связи с этим посольством принимаются необходимые меры реагирования для поиска взаимоприемлемого решения с израильской стороной. Считаем, что поддержка самых уязвимых категорий наших соотечественников должна быть продолжена", - говорится в сообщении.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в комментарии "Стране" заявил, что медицинское страхование для беженцев из Украины было прервано из-за технической проблемы.

"Есть решение правительства сохранить медицинское страхования для беженцев из Украины до конца года, что будет потом - пока не знаю. Из-за технической ошибки произошел сбой в системе. Сейчас над этим работают. В ближайшее время оно будет возобновлено", - заявил Михаэль Бродский.

Ранее посол Михаэль Бродский говорил, что украинские беженцы смогут легально оставаться в Израиле до конца войны.

Весной Израиль продлил действие виз, социальных и медицинских услуг для украинских беженцев.