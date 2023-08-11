Украина может приостановить безвиз с Израилем.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По словам источника издания, такой шаг может стать своеобразным ответом на решение Израиля отменить медицинское страхование для украинских беженцев, сбежавших от войны.

Напомним, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в комментарии "Стране" заявил, что медицинское страхование для беженцев из Украины было прервано из-за технической проблемы. Он заявил, что оно возобновится "в ближайшее время".

Также посол говорил, что украинские беженцы смогут легально оставаться в Израиле до конца войны.

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