В Израиле принят первый законопроект в рамках судебной реформы, против которой ранее вспыхнули массовые протесты.

Об этом сообщается на сайте Кнессета.

Кнессет одобрил законопроект, который лишает Верховный суд права проверять обоснованность решений правительства и отменять их исходя из "принципа разумности".

В третьем чтении за документ проголосовали 64 из 120 депутатов. Оппозиция бойкотировала голосование. Одобрению документа предшествовали 30 часовые дебаты и два митинга - за и против закона.

Инициатор реформы премьер страны Биньямин Нетаньяху считает, что суд слишком часто вмешивается в политику. Противники реформы считают ее недемократичной.

Напомним, еще в конце апреля в Израиле, несмотря на временное прекращение судебной реформы, тысячи людей вновь вышли на протесты. Они критиковали правительство Биньямина Нетаньяху.

Правое правительство премьер-министра Нетаньяху запланировало реформу судебной системы Израиля, которая включает ограничение полномочий Верховного суда и советников по правовым вопросам правительства, а также предоставляет правящей коалиции большинство в комитете, назначающем судей.

План был приостановлен на несколько недель в конце марта перед лицом массовых протестов. Однако это не остановило протесты.

Ранее мы анализировали, почему вспыхнули протесты в Израиле и к чему они приведут.