Президент США Джо Байден прокомментировал протесты в Израиле и призвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху отказаться от планов по продвижению судебной реформы и найти компромисс.

Об этом пишет "Голос Америки".

"Надеюсь, он уйдет от этого", - заявил Байден, имея в виду реформу, усиливающую контроль израильского правительства над назначением членов Верховного суда страны.

В ответ министр нацбезопасности страны Итамар Бен-Гвир в ходе своего интервью местному радио Galatz заявил, что "Израиль - независимая страна, а не просто еще одна звезда на американском флаге".

"Мы уважаем демократическую систему в Соединенных Штатах, но они должны понимать, что Израиль - независимая страна, а не просто еще одна звезда на американском флаге. Странам всего мира должно быть ясно, что люди здесь провели выборы и выразили свою волю", - заявил израильский министр.

Кроме того, сам Нетаньяху сказал, что он не принимает решений под давлением из-за рубежа.

"Израиль – суверенная страна, которая принимает решения по воле своего народа, а не основываясь на давлении из-за рубежа, даже если оно исходит от лучших друзей", – заявил премьер-министр.

Ранее мы писали, что 27 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился отложить принятие закона о судебной реформе до лета.

Также "Страна" подробно рассказывала, почему вспыхнули протесты в Израиле и к чему они приведут.