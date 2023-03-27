В Израиле продолжаются протесты против судебной реформы, несмотря на объявленное решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху отложить ее до лета. Полиция их разгоняет водометами.

Против протестующих брошена конница.

Напомним, протесты начались в январе после того, парламент Израиля одобрил в первом чтении законопроект о судебной реформе, которая расширяет полномочия кабмина по отбору судей Верховного суда и ограничивает полномочия этого судебного органа по ветированию законов.

Сегодня, 27 марта, президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство страны остановить судебную реформу, из-за которой страну сотрясают массовые протесты. Он обратился к лидерам всех фракций кнессета, коалиции и оппозиции и призвал немедленно остановить законодательную процедуру и поставить граждан страны превыше всего.

Ранее мы писали, что противники судебной реформы в Израиле утверждают, что она представляет собой угрозу демократии и может даже привести к гражданской войне. Правительство в ответ заявляет, что эти изменения предлагают необходимую стране перестройку неизбираемой судебной власти, которая стала слишком могущественной. Лидеры каждой стороны обвинили другую в попытке государственного переворота.